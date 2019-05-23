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    Сторінка адміністрації Зеленського у Facebook стала недоступною

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    Сторінка адміністрації Зеленського у Facebook стала недоступною

    На сторінці адміністрації Зеленського вказується, що цей контент зараз недоступний

    Сьогодні, 23 травня, сторінка Адміністрації президента України Володимира Зеленського у Facebook стала недоступною.

    У цьому можна переконатися, спробувавши відкрити сторінку АП на Facebook.

    «На жаль, цей контент зараз недоступний», - повідомляється при спробі потрапити на сторінку АП Зеленського.

    У повідомленні вказується, що ймовірною причиною відсутності доступу до сторінки є завершення терміну дії посилання, за яким ви перейшли, або те, що «ви не входите до аудиторії для перегляду даної сторінки».

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    Варто зазначити, що сторінка Адміністрації президента в Twitter працює і відкривається без технічних проблем.

    Нагадаємо, глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.

    Адміністрація Президента технології Facebook Twitter соціальні мережі
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