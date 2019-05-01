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    Технології

    Цукерберг представив новий дизайн соцмережі Facebook

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    Марк Цукерберг&nbsp;під час відкриття конференції для розробників&nbsp;F8 - Цукерберг представив новий дизайн соцмережі Facebook
    Марк Цукерберг під час відкриття конференції для розробників F8

    Редизайн проведуть в найближчі кілька місяців

    Глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.

    Про це глава компанії під час відкриття конференції для розробників F8.

    Повідомляється, що редизайн проведуть в найближчі кілька місяців.

    Як помітно на зображенні, після редизайну на сайті та у додатку Facebook зникне традиційна синя «шапка» вгорі. У новому дизайні, який отримав назву FB5, увага акцентується на групах (Groups), які компанія вважає «найбільш значущою функцією соцмережі».

    Вкладка з групами займатиме чільне місце у правому верхньому куті, новини груп відображатимуться відповідно до особистих уподобань користувачів.

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    Цукерберг представив новий дизайн соцмережі Facebook
    Цукерберг представив новий дизайн соцмережі Facebook
    Цукерберг представив новий дизайн соцмережі Facebook

    Крім цього, користувачам стане легше знаходити групи, який збігаються з їх інтересами.

    Крім того, Facebook запустить поліпшену версію додатку Messenger, у якому також змінять дизайн та зменшать його об'єм.

    Facebook також планує запустити Messenger для робочого столу, який можна буде використовувати в операційних системах Windows і MacOs.

    До слова, Facebook можуть оштрафувати на $5 млрд .

    Джерело: Громадське

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