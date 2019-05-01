Цукерберг представив новий дизайн соцмережі Facebook



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Марк Цукерберг під час відкриття конференції для розробників F8

Редизайн проведуть в найближчі кілька місяців

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.

Про це глава компанії під час відкриття конференції для розробників F8.

Повідомляється, що редизайн проведуть в найближчі кілька місяців.

Як помітно на зображенні, після редизайну на сайті та у додатку Facebook зникне традиційна синя «шапка» вгорі. У новому дизайні, який отримав назву FB5, увага акцентується на групах (Groups), які компанія вважає «найбільш значущою функцією соцмережі».

Вкладка з групами займатиме чільне місце у правому верхньому куті, новини груп відображатимуться відповідно до особистих уподобань користувачів.

Крім цього, користувачам стане легше знаходити групи, який збігаються з їх інтересами.

Крім того, Facebook запустить поліпшену версію додатку Messenger, у якому також змінять дизайн та зменшать його об'єм.

Facebook також планує запустити Messenger для робочого столу, який можна буде використовувати в операційних системах Windows і MacOs.

До слова, Facebook можуть оштрафувати на $5 млрд .

Джерело: Громадське