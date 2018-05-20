Страйк держслужбовців: у Франції скасують 20% авіарейсів

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Рейси будуть скасовані 22 травня

У Франції 22 травня через страйк держслужбовців скасують близько 20% авіарейсів. Про це повідомляє Europe 1.

Зазначимо, що головне управління цивільної авіації республіки звернулося до авіаперевізників з проханням скоротити польотну програму в Орлі, Ліоні і Марселі.

Організаторами страйку стали сім найбільших французьких профспілок: CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, CFTC.

Згідно з даними організаторів, у вівторок на всій території Франції пройдуть понад 100 акцій практично у всіх департаментах країни. Очікується, що в акціях візьмуть участь 5,7 млн мільйонів французів, які виступають проти пропонованих урядом заходів.

Крім аеропортів, страйк торкнеться роботи лікарень, освітніх установ, дитячих садів і правоохоронних структур Франції.

Нагадаємо, на початку травня глава авіакомпанії Air France Жан-Марк Жанейлак пішов у відставку на тлі страйків пілотів, які почалися в лютому. Тоді співробітники вимагали підвищення оплати праці на 6%, так як остання індексація проводилася ще в 2011 році.

Менеджмент компанії виніс на голосування пропозицію щодо індексації - підвищення на 7% протягом чотирьох років плюс індивідуальні надбавки за особисті досягнення, проте більшість співробітників проголосували проти цієї схеми.