Стрілянина на військовій базі у Польщі: є загиблий

На місці інциденту працює військова поліція

В Республіці Польща сталася стрілянина на території військового комплексу, є загиблий. Про це повідомляє RMF 24. «У військовому комплексі в Ожише, що належить 15-ї механізованій бригаді в Гіжицко у Вармінсько-Мазурському воєводстві сталася стрілянина. Один з цивільних робітників, які захищали військові об'єкти, загинув», - йдеться



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На місці інциденту працює військова поліція

В Республіці Польща сталася стрілянина на території військового комплексу, є загиблий. Про це повідомляє RMF 24.

«У військовому комплексі в Ожише, що належить 15-ї механізованій бригаді в Гіжицко у Вармінсько-Мазурському воєводстві сталася стрілянина. Один з цивільних робітників, які захищали військові об'єкти, загинув», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, вранці під час передачі обов'язків годинного один із співробітників охоронної компанії зробив «неконтрольований постріл» в бік іншого охоронця. За неофіційною інформацією, чоловік був поранений у спину.

Наголошується, що на місці інциденту працює військова поліція, було вилучено пістолет, з якого зробили постріл. Так, буде перевірятися, зокрема, чи мали чергові необхідну кваліфікацію, у тому числі дозвіл на використання зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білорус влаштував стрілянину в польському місті Гдиня в офісній будівлі агентства Thomson Reuters. Відомо про два постріли. Ніхто не постраждав. Одна із співробітниць агентства заявила, що якби не швидка реакція одного з колег, то могли б бути жертви.