Стрілянина у Техасі: кількість загиблих збільшилася до семи



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Зараз у лікарнях знаходяться 19 поранених

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в агломерації Мідленд-Одеса штату Техас зросла до семи людей.

Про це повідомляє Dallas News.

Нагадаємо, чоловік відкрив вогонь 31 серпня коли його авто спробував зупинити офіцер громадської безпеки Техасу. Стрілець убив поліцейського та продовжив рух у напрямку Одеси, застреливши по дорозі ще одну людину. В Одесі нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти у людей.

Правоохоронці застрелили стрільця коли він поїхав до кінотеатру Одеси. Його ім’я поліція не розголошує. Відомо, що він білий, віком понад 30 років.

Поліція зазначила, що один із потерпілих залишається у важкому стані. Зараз у лікарнях знаходяться 19 поранених.

Зазначимо, що сьогодні, 1 вересня, набрало чинності кілька законів штату, які послаблюють обмеження щодо носіння зброї. Зокрема, дозволяється приходити зі зброєю в церкви, школи та інші громадські місця.