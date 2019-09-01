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    У Техасі сталася стрілянина: п’ятеро загиблих, 21 поранений

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    <span>Техаська поліція повідомила, що&nbsp;&laquo;один із активних стрілків був застрелений</span> - У Техасі сталася стрілянина: п’ятеро загиблих, 21 поранений
    Техаська поліція повідомила, що «один із активних стрілків був застрелений

    Серед постраждалих — троє співробітників правоохоронних органів

    В результаті стрілянини в Мідленді і Одесі, штат Техас, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.

    Як повідомляє CNN, про це заявив начальник поліції Одеси Михайло Герке.

    Він зазначив, що серед постраждалих — троє співробітників правоохоронних органів.

    За словами Герке, стрілок був один. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.

    Як розповів представник поліції, стрілянина почалася, коли співробітник Департаменту громадської безпеки спробував зупинити золоту Honda (спочатку повідомлялося про автомобіль Toyota золотого і білого кольорів).

    «Коли машина зупинилася, водій застрелив офіцера», — сказав начальник поліції.

    Далі стрілок поїхав на захід міста, застреливши по дорозі кілька людей. Там підозрюваний залишив свій автомобіль і вкрав поштову вантажівку, і продовжив стріляти.

    Звідти підозрюваний поїхав на схід в бік кінотеатру Cinergy, де сталася перестрілка з поліцією, в ході якої «стрілок був смертельно поранений».

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