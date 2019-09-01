У Техасі сталася стрілянина: п’ятеро загиблих, 21 поранений



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Техаська поліція повідомила, що «один із активних стрілків був застрелений

Серед постраждалих — троє співробітників правоохоронних органів

В результаті стрілянини в Мідленді і Одесі, штат Техас, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.

Як повідомляє CNN, про це заявив начальник поліції Одеси Михайло Герке.

Він зазначив, що серед постраждалих — троє співробітників правоохоронних органів.

За словами Герке, стрілок був один. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.

Як розповів представник поліції, стрілянина почалася, коли співробітник Департаменту громадської безпеки спробував зупинити золоту Honda (спочатку повідомлялося про автомобіль Toyota золотого і білого кольорів).

«Коли машина зупинилася, водій застрелив офіцера», — сказав начальник поліції.

Here's a video from the shooting in Odessa, Texas. Video courtesy of Alex Woods on Facebook. pic.twitter.com/iwF31o5MMy — Chad Baker (@ChadBlue_) 31 серпня 2019 р.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ — Max Howroute (@howroute) 31 серпня 2019 р.

Далі стрілок поїхав на захід міста, застреливши по дорозі кілька людей. Там підозрюваний залишив свій автомобіль і вкрав поштову вантажівку, і продовжив стріляти.

Звідти підозрюваний поїхав на схід в бік кінотеатру Cinergy, де сталася перестрілка з поліцією, в ході якої «стрілок був смертельно поранений».