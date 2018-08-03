Суд дозволив ГПУ тимчасово вилучити оригінали справи щодо громадянства Новинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ГПУ отримала доступ до матеріалів ДМС про громадянство Новинського

ГПУ має «обґрунтовані сумніви», щодо деяких документів у матеріалах справи про прийняття до громадянства Новинського.

Генеральна прокуратура отримала доступ до матеріалів Державної міграційної служби про українське громадянство народного депутата від «Опозиційного блоку», олігарха Вадима Новинського.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва від 31 липня.

Тоді суддя дав слідчим доступ до справи Державної міграційної служби про прийняття Новинського до громадянства та дозволив вилучити документи.

Генпрокуратура подала в суд клопотання в рамках розслідування справи про незаконне позбавлення волі Олександра Драбинка.

Повідомляється, що у Генпрокуратури виникли «обґрунтовані сумніви» щодо деяких документів у матеріалах справи про прийняття до громадянства України Вадима Новинського.

«У ході досудового розслідування необхідно дослідити справжність підписів та написів від імені Новинського у документах, які стали підставою для надання йому громадянства України», – йдеться у рішенні.

Пізніше речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган уточнила, що співробітники ГПУ отримали доступ до документів, щоб зібрати дані про особу по відповідній справі.

«‪Перевірка законності надання громадянства будь-якому громадянину України є виключною компетенцією Державної міграційної служби України та комісії‬ з питань громадянства ‪при АП, що розглядає ці питання. ‪ГПУ отримала доступ до документів для того, щоб зібрати характеризуючі дані про особу, яка проходить по справі», - пояснила Сарган.

Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.

У грудні 2016 року Верховна Рада України дала згоду на притягнення Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за клопотанням Генпрокуратури України.

Нагадаємо, нардеп від Опозиційного блоку Вадим Новинський нещодавно заявив про створення нової політичної сили, так званої «Партії миру». Разом з тим депутат від Опоблоку Микола Скорик, який належить до «льовочкінського» крила, каже, що ініціатива Новинського не обговорювалась у фракції, але запевняє, що до розколу в політсилі не призведе.