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    Суд дозволив провести заочне слідство щодо екс-глави МВС Захарченка

    За даними слідчих Захарченко особисто координував провокаторів, які атакували майданівців
    Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, підозрюваного у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. 27 квітня Печерський районний суд Києва задовольнив
    • Сьогодні, 15:07
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    Віталій Захарченко втік до РФ у 2014 році
    Віталій Захарченко втік до РФ у 2014 році

    За даними слідчих Захарченко особисто координував провокаторів, які атакували майданівців

    Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, підозрюваного у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану.

    Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

    27 квітня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка.

    Екс-міністра Захарченка підозрюють в організації та вчиненні у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва стосовно мітингувальників, а також в організації терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

    За даними слідчих Захарченко особисто координував провокаторів, які атакували майданівців.

    26 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко  під час прес-коференції щодо справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича у Москві розповів, що веде так зване власне розслідування розстрілів часів Євромайдану.

    У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.

    Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього глави МВС.

     

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