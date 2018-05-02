Суд дозволив провести заочне слідство щодо екс-глави МВС Захарченка

За даними слідчих Захарченко особисто координував провокаторів, які атакували майданівців

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, підозрюваного у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. 27 квітня Печерський районний суд Києва задовольнив



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Віталій Захарченко втік до РФ у 2014 році

За даними слідчих Захарченко особисто координував провокаторів, які атакували майданівців

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, підозрюваного у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

27 квітня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка.

Екс-міністра Захарченка підозрюють в організації та вчиненні у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва стосовно мітингувальників, а також в організації терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

За даними слідчих Захарченко особисто координував провокаторів, які атакували майданівців.

26 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час прес-коференції щодо справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича у Москві розповів, що веде так зване власне розслідування розстрілів часів Євромайдану.

У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.

Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього глави МВС.