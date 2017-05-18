Британський суд почав розгляд апеляції України щодо «боргу Януковича»

Апеляція буде розглядатися протягом п'яти днів у Лондоні

Апеляційний суд Лондона у понеділок розпочав розгляд спору України та Росії щодо єврооблігацій на 3 мільярди доларів, які називають «боргом Януковича». Про це з посиланням на інформацію суду повідомляє Deutsche Welle. [READ_MORE] Судді почали розгляд апеляції Києва на рішення Високого суду Лондона, яке раніше зобов'язало Україну



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Апеляція буде розглядатися протягом п'яти днів у Лондоні

Апеляційний суд Лондона у понеділок розпочав розгляд спору України та Росії щодо єврооблігацій на 3 мільярди доларів, які називають «боргом Януковича». Про це з посиланням на інформацію суду повідомляє Deutsche Welle.

Судді почали розгляд апеляції Києва на рішення Високого суду Лондона, яке раніше зобов'язало Україну виплатити російській стороні номінальну вартість облігаційного займу, а також купон у розмірі 75 мільйонів доларів і відсотки за прострочення виплат, уточнило видання.

Як повідомили в Апеляційному суді Лондона, слухання триватиме протягом найближчих п'яти днів, однак оголошення рішення може бути відтерміноване на термін до трьох місяців.

«Це нормальна практика у таких великих справах», - пояснили в суді.

У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Високий суд Лондона в березні 2017 року не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про «борг Януковича».

Мінфін України в червні 2017 подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона в справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. При цьому у вересні Україна компенсувала РФ 1,16 млн фунтів за постановою Високого суду Лондона.

Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.

Україна повинна була виплатити борг в грудні 2015 року. Цього не сталося, оскільки в Україні ввели мораторій на повернення боргів кредиторам, в тому числі Росії. Після цього в лютому 2016 року Росія подала судовий позов проти України.