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    Суд не дозволив оскаржити обшук в будинку Манафорта у США

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    Пол Манафорт - Суд не дозволив оскаржити обшук в будинку Манафорта у США
    Пол Манафорт

    Захист Манафорта не зможе ознайомитися з повними текстами свідчень, які стали основою для ордерів для обшуку

    Окружний суддя Вашингтона відхилила клопотання адвокатів Манафорта щодо ознайомлення з секретними документами, щоб оскаржити рішення про обшук в його будинку та визнати ряд доказів і звинувачень проти нього недійсними.

    Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg.

    «Суддя постановила, що команда захисту Пола Манафорта не зможе ознайомитися з повними текстами свідчень, які стали основою для ордерів для обшуку його (Манафорта – ред.) резиденції в Александрії», - зазначається в повідомленні.

    Як уточнює видання, окружний суддя в Вашингтоні Емі Джексон відхилила клопотання адвокатів Манафорта про перевірку документів, які могли би допомогти їм оскаржити правові підстави ордера на обшук.

    «Це рішення (судді – ред.) дозволило спеціальному прокурору Роберту Мюллеру зберегти в таємниці імена конфіденційних джерел», - уточнюється в публікації.

    За словами судді Джексон, «у формулюваннях немає нічого, що стосується будь-яких звинувачень, які очікують розгляду в справі проти Манафорта, або що можуть стати причиною заперечень будь-якого ордеру, вписаного на підставі свідчень».

    Як повідомлялося, офіс спецпрокурора Мюллера виніс звинувачення екс-раднику президента Януковича та голові президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту у відмиванні мільйонів доларів та діям у якості незареєстрованого іноземного агента. Він не визнав себе винним. Судовий розгляд по його справі призначений на 17 вересня. Крім того, Пол Манафорт також є учасником судових справ в Александрії (штат Вірджинія), пов'язаними з податками.

    Декілька днів тому суд відмовився зняти з Манафорта звинувачення в дачі неправдивих свідчень.

    Читайте також переклад статті The New York Times: Україна заморозила справу, де фігурує Манафорт, аби не дратувати Трампа

    Джерело: Укрінформ

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