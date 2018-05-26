Суд відмовився зняти з Манафорта звинувачення в дачі неправдивих свідчень

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Фото: Andrew Harrer/Bloomberg Пол Манафорт

Манафорт просив зняти звинувачення у брехні під час надання свідчень ФБР

Федеральний суд Вашингтона відмовив колишньому главі штабу Дональда Трампа Полу Манафорту в знятті з нього одного з обвинувачень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уточнюється, що Манафорт просив зняти звинувачення у брехні під час надання свідчень ФБР.

Манафорт раніше заявляв, що спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачує його у двох справах, які засновані на одних і тих же фактах, що суперечить американській конституції.

Нагадаємо, заступник генпрокурора України Євген Єнін напередодні заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до Генпрокуратури України за допомогою щодо розслідування у справі Пола Манафорта.

Генеральний прокуратур України Юрій Луценко також пообіцяв, що ГПУ планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

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