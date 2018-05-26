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    Суд відмовився зняти з Манафорта звинувачення в дачі неправдивих свідчень

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    Пол Манафорт - Суд відмовився зняти з Манафорта звинувачення в дачі неправдивих свідчень
    Фото: Andrew Harrer/Bloomberg
    Пол Манафорт

    Манафорт просив зняти звинувачення у брехні під час надання свідчень ФБР

    Федеральний суд Вашингтона відмовив колишньому главі штабу Дональда Трампа Полу Манафорту в знятті з нього одного з обвинувачень.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Уточнюється, що Манафорт просив зняти звинувачення у брехні під час надання свідчень ФБР.

    Манафорт раніше заявляв, що спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачує його у двох справах, які засновані на одних і тих же фактах, що суперечить американській конституції.

    Нагадаємо, заступник генпрокурора України Євген Єнін напередодні заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до Генпрокуратури України за допомогою щодо розслідування у справі Пола Манафорта.

    Генеральний прокуратур України Юрій Луценко також пообіцяв, що ГПУ планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

    Читайте також переклад статті The New York Times: Україна заморозила справу, де фігурує Манафорт, аби не дратувати Трампа

    суд США ФБР Пол Манафорт розслідування
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