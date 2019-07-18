Суд не відсторонив від посади директора Державного експертного центру МОЗ



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Тетяна Думенко залишиться на посаді директорки Державного експертного центру, повідомила Супрун Фото: facebook.com/ulanasuprun

Міністерство охорони здоров’я України буде вимагати притягнути до відповідальності «ініціаторів та виконавців атаки» на Державний експертний центр

Печерський суд не задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань щодо відсторонення Тетяни Думенко від посади директора Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я.

Про це 18 липня у Facebook повідомила виконувачка обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун.

«Суддя Печерського суду Галина Матійчук не задовольнила клопотання ДБР та не відсторонила Тетяну Думенко від посади директорки Державного експертного центру. Ця справа була сфабрикованою від самого початку. Єдиною метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це мало стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії», - написала Супрун.

Вона заявила, що Міністерство охорони здоров’я України буде вимагати притягнути до відповідальності «ініціаторів та виконавців цієї атаки».

«Тетяна залишиться на посаді, а ДЕЦ продовжить впроваджувати прозорі процедури та чесні правила реєстрації ліків, проведення клінічних досліджень, а українські пацієнти своєчасно отримуватимуть доступ до ліків та інноваційного лікування. Тетяна - професіонал та довела свою чесність і ефективність на цій посаді. Більш ніж вагомим аргументом на її користь є те, що бізнес став на захист державного регулятора! Ми будемо захищати чесних людей за будь-яких обставин», - підкреслила Супрун.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я заявило, що СБУ і ДБР «атакують» Державний експертний центр МОЗ.