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    В Супрун заявили, що СБУ і ДБР «атакують» Державний експертний центр

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    В Супрун заявили, що СБУ і ДБР «атакують» Державний експертний центр

    В МОЗ стверджують, що «директор ДЕЦ зупинила схему збагачення на оренді приміщень для підприємства»

    Міністерство охорони здоров’я заявило, що СБУ і ДБР «атакують» Державний експертний центр МОЗ.

    Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook 16 липня.

    «Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань прийшли в Державний експертний центр МОЗ України, аби вручити підозру нинішньому директору Тетяні Думенко. Кримінальні провадження - сфабриковані, а такі дії СБУ і ДБР - атака на прозорість і чесність у сферах роботи ДЕЦ, зокрема щодо реєстрації ліків», - заявили в МОЗ.

    В міністерстві стверджують, що головна причина таких дій полягає в тому, що «директор ДЕЦ зупинила схему збагачення на оренді приміщень для підприємства».

    «Офіційна причина - господарські питання, які виникли на ґрунті попередніх управлінських рішень та за ініціативи окремих бізнес-структур з метою перешкоджання безперебійної роботи підприємства», - заявили в МОЗ.

    «Тож нині прозорість і чесність ключових напрямків діяльності ДЕЦ під загрозою. Це і реєстрація ліків, і електронний реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, і клінічних досліджень», - підкреслили в Міністерстві охорони здоров’я.

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