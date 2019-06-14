Суд окупантів сьогодні розгляне справу капітана українського судна «ЯМК-0041»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Новицький

Москалькова повідомила, що в даний час Віктор Новицький знаходиться в Сімферополі під підпискою про невиїзд

У Криму в п'ятницю, 14 червня, пройде розгляд справи капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького.

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

«Завдяки конструктивній взаємодії з державними органами, судове засідання у справі капітана затриманого за незаконний промисел українського риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького пройде сьогодні, раніше наміченого терміну», - говориться у повідомленні російського омбудсмена.

Москалькова додала, що в даний час Новицький знаходиться в Сімферополі під підпискою про невиїзд і живе у орендованій квартирі.

«У разі, якщо рішення суду не буде пов'язане з обмеженням в пересуванні, Новицький вже сьогодні зможе виїхати додому», - зазначила російський омбудсмен.

Нагадаємо, у 2018 році щодо капітана судна«ЯМК-0041», громадянина України Новицького окупанти порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 256 КК РФ («Незаконний вилов водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища»).