Окупанти відкрили кримінальну справу проти капітана українського судна

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Окупанти затримали українців 4 травня, п'ятеро членів екіпажу були доставлені в анексований РФ Крим

В РФ відносно громадянина України, капітана риболовецького судна «ЯМК-0041», затриманого 4 травня, порушено кримінальну справу.

«У результаті проведених заходів щодо членів суднової команди затриманого 4 травня риболовецького судна ЯМК-0041 встановлено, що українськими моряками напередодні затримання у виключній економічній зоні РФ були розставлені ставні сітки для вилову камбали-калкан, вилов якої з середини квітня до середини червня ц.р. в акваторії Чорного моря заборонено повсюдно на всій території континентального шельфу», - наголошується в повідомленні ЦГЗ ФСБ, пише «Інтерфакс».

«Щодо капітана судна, громадянина України Новицького В.В. за фактом незаконного вилову водних біологічних ресурсів порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 256 КК РФ («Незаконний вилов водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища»). На судно «ЯМК-0041» накладено арешт», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня у прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму повідомили, що затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму - за нібито незаконний промисел камбали-калкана.

За інформацією Державної прикордонної служби України, моряки судна мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян зазначив, що членів екіпажу українського риболовецького судна, яких російські прикордонники затримали недалеко від анексованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі.

Ще в середині квітня українських рибалок попередили про можливі провокації з боку Росії.



