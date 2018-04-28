Суд переніс розгляд позову порноактриси проти Трампа на 90 днів

Суд переніс розгляд позову порноактриси Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) проти президента США Дональда Трампа на 90 днів. Про це передає Reuters. За даними агентства, суд прийняв дане рішення через розслідування щодо особистого адвоката Трампа Майкла Коена, які представляє президента в цій справі. «Суд вважає, що існує



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Дональд Трамп і Стормі Деніелс

Суд переніс розгляд позову порноактриси проти Трампа на 90 днів

Суд переніс розгляд позову порноактриси Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) проти президента США Дональда Трампа на 90 днів.

Про це передає Reuters.

За даними агентства, суд прийняв дане рішення через розслідування щодо особистого адвоката Трампа Майкла Коена, які представляє президента в цій справі.

«Суд вважає, що існує велике потенційне фактичний збіг між цивільним і кримінальним судочинством», — заявив суддя.

9 квітня трудники ФБР провели обшук у будинку, офісі і готелі Коена. Пізніше газета Washington Post повідомила, що Коена обшукують за підозрою в банківських махінаціях. Також серед вилучених документів були стосуються виплат порноакторку Стормі Деніелс, яка заявляла про сексуальному зв'язку з Трампом, зазначило джерело видання.

Нагадаємо, нещодавно порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували після інтимного зв'язку з Дональдом Трампом у 2006 році.

Стормі Деніелс подала в суд на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа.

У березні порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа.

ЗМІ писали, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв'язок з політиком.