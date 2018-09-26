Суд покарав народного депутата за водіння у п'яному вигляді



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Депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна суд визнав винним і наклав на нього штраф у розмірі 10,2 тис. гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік

Ленінський районний суд Кропивницького позбавив депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна (група «Воля народу») права на керування транспортними засобами на один рік і зобов'язав сплатити 10,2 тис. гривень штрафу за водіння в нетверезому стані. Про це сказано в рішенні суду від 19 вересня, передають Українські новини.

Згідно з протоколом Національної поліції, 23 червня у Кропивницькому Березкін керував автомобілем Mercedes-Benz GL500 4 Matic з ознаками алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови і координації рухів.

Крім того, депутат у присутності двох свідків відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння.

На записі з поліцейського відеореєстратора видно, що спочатку за кермом автомобіля був Березкін, після чого скло піднялося і знову опустилося, і за кермом сидить вже охоронець депутата, а сам Березкін - поруч на передньому пасажирському сидінні.

Суд визнав Березкіна винним і наклав на нього штраф у розмірі 10,2 тис. гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Як повідомляв «Главком», 28 липня на Львівщині п’яний депутат збив на смерть стареньку на велосипеді. За інформацією журналістки і члена поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області Вікторії Балицької, за кермом автівки перебував депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка.