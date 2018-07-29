На Львівщині п’яний депутат збив на смерть стареньку на велосипеді – журналіст



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Фото: Василь Суканов / Facebook Смертельна ДТП на Львівщині

У крові депутата було 1,5 проміле, повідомила журналістка

На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула велосипедистка 1946 року народження. Про факт аварії сповістив Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

За його даними, ДТП сталося 28 липня о 12:33 у с. Новий Витків Радехівського району на автодорозі Червоноград-Радехів. Водій автомобіля Fiat Scudo, мешканець м. Сокаль 1975 року народження, здійснив дотичне зіткнення із автобусом БАЗ сполученням «Тернопіль-Червоноград».

Після зіткнення автомобіль Fiat Scudo здійснив наїзд на велосипедистку, мешканку с. Новий Витків Радехівського району 1946 року народження, яка рухалась по узбіччю дороги. Внаслідок ДТП остання від отриманих травм загинула на місці події. Водії транспортних засобів та пасажири автобуса тілесних ушкоджень не отримали.

За інформацією журналістки і члена поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області Вікторії Балицької, за кермом автівки перебував депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка.

«У крові депутата було 1,5 проміле. Він є депутатом Сокальської міськради від «Волі» і працює у Центральній районній лікарні Сокаля», - написала журналістка у Facebook.

Балицька додала, що за її даними, депутата госпіталізували і «лікарі намагаються там щось [робити]».

Нагадаємо, у суботу вранці о 5.45 у Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Київської сталось ДТП. Зіткнулись два мікроавтобуси.