Суд позбавив повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів



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Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова суд позбавив повноважень

Окружний адмінсуд вважає, що в Козьякова та Щотки закінчився чотирирічний термін повноважень

Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава. Про це повідомляє прес-служба суду.

Наголошується, що суд, розглянувши заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Кротюка Олександра, прийняв рішення їх задовольнити.

Окружний суд заборонив Сергію Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який буде виконувати обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

Сергій Остапець 6 травня був призначений членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Окружний адмінсуд вважає, що в Козьякова і Щотки закінчився чотирирічний термін повноважень, оскільки вони були призначені на посади в 2014 році. Водночас на момент їх призначення чинне законодавство встановлювало термін повноважень членів ВККС - шість років.

Ухвали суду про забезпечення позову підлягають негайному виконанню з дня його прийняття, незалежно від їх оскарження.