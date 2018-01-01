Суд призначив екс-слідчому ГПУ Сусу заставу в 1,76 млн грн

Сус зобов'язаний носити електронний браслет контролю та прибувати на першу вимогу до детектива

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на заставу 1,76 млн гривень для колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальника управління з розслідування кримінальних проваджень виробництв у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Про



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Дмитро Сус

Сус зобов'язаний носити електронний браслет контролю та прибувати на першу вимогу до детектива

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на заставу 1,76 млн гривень для колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальника управління з розслідування кримінальних проваджень виробництв у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Про це сказано в рішенні суду від 16 січня.

Зазначено, що суд розглянув клопотання Національного антикорупційного бюро, погоджене зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, про зміну запобіжного заходу.

Суддя частково задовольнив клопотання та призначив Сусу заставу 1 762 000 гривень, що має бути внесено не пізніше 5 днів.

У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора, суду; не відлучатися з міста Хмельницький і Хмельницької області без дозволу детектива, прокурора або суду; здати на зберігання в Державну міграційну службу свої закордонні паспорти.

Також Сус зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

Строк обов'язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави встановлено до 16 березня включно.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

11 серпня суд арештував майно Суса.

Як відомо, колишнього чиновника ГПУ Дмитра Суса підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу, зокрема в тому, що він крав вилучені під час обшуків ігрові автомати та інше майно.

Його затримали 25 липня в аеропорту «Бориспіль».

Джерело: Українські новини