Суд розглядає апеляцію прокуратури на відмову в арешті Саакашвілі

Саакашвілі та його адвокати прибули до Апеляційного суду Києва

Сьогодні, 26 січня, Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва від 11 грудня, яким відмовлено в обранні запобіжного заходу екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета. Головуючий суддя у справі - Олег Присяжнюк. Біля приміщення суду



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Фото: Укрінформ Михайло Саакашвілі в суді

Саакашвілі та його адвокати прибули до Апеляційного суду Києва

Сьогодні, 26 січня, Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва від 11 грудня, яким відмовлено в обранні запобіжного заходу екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Головуючий суддя у справі - Олег Присяжнюк.

Біля приміщення суду перебувають близько 20 активістів, приблизно стільки ж правоохоронців.

На вході до залу речі відвідувачів ретельно оглядають правоохоронці.

У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, а також Саакашвілі і його адвокати.

Зала суду повністю заповнена журналістами та активістами.

Нагадаємо, 19 січня цей же суд переніс засідання. За словами Саакашвілі, це сталося у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів». Він не став уточнювати, що саме сталося, а згодом використав наявність у залі представників ЗМІ для того, щоб зробити політичні заяви.

Судове засідання в цій справі переносилося вже не вперше. 11 січня воно не відбулося через неявку депутатів Верховної Ради, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

22 грудня минулого року перенесли через те, що матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції, а на початку січня перенесли у зв’язку з тим, що не всі з 12 народних депутатів, які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з’явилися на засідання суду.

5 грудня минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.

Джерело: Укрінформ