Справа Саакашвілі: суд переніс розгляд апеляції

Засідання, як пояснив у залі суду Саакашвілі, перенесли на 22 січня у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів»

Апеляційний суд Києва переніс засідання з розгляду апеляційної скарги на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі. Засідання, як пояснив у залі суду Саакашвілі, перенесли на 22 січня у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів». Він не став



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі у суді (праворуч)

Засідання, як пояснив у залі суду Саакашвілі, перенесли на 22 січня у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів»

Апеляційний суд Києва переніс засідання з розгляду апеляційної скарги на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі.

Засідання, як пояснив у залі суду Саакашвілі, перенесли на 22 січня у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів». Він не став уточнювати, що саме сталося, а згодом використав наявність у залі представників ЗМІ для того, щоб зробити політичні заяви.

Офіційного повідомлення про причину перенесення й дату нового засідання наразі немає.

Це судове засідання переноситься вже не вперше. 11 січня воно не відбулося через неявку депутатів Верховної Ради, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

22 грудня 2017 року засідання перенесли, оскільки матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції, а на початку січня також перенесли у зв’язку з тим, що не всі з 12 народних депутатів, які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з’явилися на засідання суду.

5 грудня минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.