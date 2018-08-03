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    Суд скасував арешт нерухомості матері Арбузова

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    Валентина Арбузова та Сергій Арбузов - Суд скасував арешт нерухомості матері Арбузова
    Валентина Арбузова та Сергій Арбузов

    Захисник зазначив, що в суді «було доведено, що Валентина Арбузова придбала майно за особисті кошти, які були чесно зароблені протягом всього її життя»

    Печерський районний суд Києва скасував арешт нерухомості майна матері колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова Валентини у межах кримінального провадження за підозрою Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу «БТБ». Про це повідомив  його адвокат Євген Пеліхос.

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    «Сьогодні зняли арешт з майна мами клієнта (С.Арбузова — ред.)», — сказав він.

    Інший адвокат у справі Арбузова Максим Могильницький на своїй сторінці у Facebook оприлюднив ухвалу суду, відповідно до якої скасовано арешт квартири площею 114,6 кв.м, житловий будинок з господарськими прибудовами — 165,2 кв.м та паркомісце — 13 кв.м.

    Захисник зазначив, що в суді «було доведено, що Валентина Арбузова придбала майно за особисті кошти, які були чесно зароблені протягом всього її життя».

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    Раніше суд також скасував арешт майна батька Арбузова.

    Нагадаємо, 20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу «Банківське телебачення». Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).

    ГПУ повідомила про підозру Арбузову «у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012 — 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України».

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