Суд у Києві заочно арештував ексглаву МВС часів Януковича



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Як відомо, Захарченко перебуває поза межами України

Печерський райсуд 15 серпня постановив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Згідно з рішенням суду, копію резолютивної частині якого має агентство «Інтерфакс-Україна», за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ суд у четвер, 15 серпня, постановив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення слідчого судді може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.

Як відомо, Захарченко перебуває поза межами України.

Нагадаємо, Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн через Смартбанк (Київ). Так, управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури проводить досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.368 (хабарництво), ч.3 ст.209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Крім того, Захарченка підозрюють в організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва арештував нерухомість колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.