Скандальна церковна справа: суд арештував нерухомість екс-глави МВС часів Януковича



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Екс-міністр внутрішніх справ України часів Януковича Віталій Захарченко

Колишній високопосадовець Віталій Захарченко підозрюється у перевищенні службових повноважень і викраденні людини

Печерський районний суд Києва арештував нерухомість колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, який підозрюється за ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), ч. 2 ст. 365 КК України («Перевищення влади або службових повноважень»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 березня.

Під арештом опинилися житловий будинок загальною площею 440,8 кв. м, квартира площею 160,7 кв. м у Києві на вул. Щорса, 44а, два машиномісця площами 18,4 кв. м і 23,2 кв.м у Києві на вул. Драгомирова Михайла, 12.

Слідчий ГПУ у клопотанні пояснив, що потреба у накладенні арешту виникла через те, що потерпілий у цій справі, особистий помічник нині покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), митрополит Олександр Драбинко через свого адвоката заявив цивільний позов на суму 8 млн грн. Ці кошти церковнослужитель хоче стягнути з підозрюваних у вигляді завданої моральної шкоди.

Нагадаємо, що за версією слідства, екс-президент Віктор Янукович, екс-міністр МВС Віталій Захарченко і екс-начальник ГУМВС України в Києві Валерій Коряк підозрюються у перевищенні службових повноважень під час незаконного позбавлення волі особистого помічника нині покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), митрополита Олександра Драбинка, який на той час був особистим секретарем та довіреною особою предстоятеля.

Митрополит Олександр Драбинко. Фото з відкритих джерел

Зокрема, Янукович планував організацію зречення митрополита Володимира від престолу з метою обрання у подальшому лояльного предстоятеля. Він доручив Захарченку зібрати через підпорядковані йому відомства компрометуючу інформацію на осіб, які були наближені до предстоятеля УПЦ МП. Аналогічне завдання отримав і міліціянт Коряк.

Для досягнення злочинного плану співробітники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» протягом шести місяців 2013 року, виконуючи незаконний наказ екс-начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Коряка, утримували владику Олександра на території Києва та Київської області з метою змусити його переконати митрополита Володимира відмовитись від посади предстоятеля.

Заходи безпеки щодо митрополита Драбинка були зняті лише 22 лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича і його команди.

1 лютого 2019 року Печерський районний суд надав дозвіл на затримання Януковича, Захарченка і Коряка з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.