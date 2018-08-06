Суд у справі Вороненкова: обвинуваченому, який втратив свідомість, діагностували ВСД



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Фото: РБК-Україна

Тарасенко перебуває в спеціалізованій палаті у лікарні швидкої медичної допомоги

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 6 серпня, переніс підготовче засідання у справі вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова на 7 серпня через відсутність обвинувачуваного Ярослава Тарасенка, який перебуває у лікарні.

За даними лікарів, Тарасенку попередньо діагностували вегето-судинну дистонію. Він перебуває в спеціалізованій палаті у лікарні швидкої медичної допомоги.

Суддя Віталій Циктіч оголосив перерву у суді до 10 години ранку 7 серпня.

Крім того, він постановив призначити захисника з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги обвинуваченому Олександру Лосю через те, що його адвокат Святослав Пархоменко йде у відпустку.

Нагадаємо, 6 серпня Тарасенко, який раніше оголосив голодування, в суді втратив свідомість, його забрали у лікарню через виснаження.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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Джерело: УНН