Суд у справі Вороненкова: підозрюваним продовжили арешт



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21 вересня у суді мав проголошуватися обвинувальний акт. Але цього не сталося через відсутність повного складу присяжних

Двом підозрюваним у співучасті у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова у Києві продовжили тримання під вартою.

Таке рішення для підозрюваних Олександра Лося та Ярослава Тарасенка 21 вересня ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва.

Відтак підозрювані перебуватимуть у СІЗО до 19 листопада.

Зазначається, що 21 вересня у суді мав проголошуватися обвинувальний акт. Але цього не сталося через відсутність повного складу присяжних. Напередодні автоматична система відбору дала збій через технічні питання, відтак двох членів складу присяжних не було дообрано. Через це оголошення обвинувального акту перенесли на 18 жовтня.

Адвокат Ярослава Тарасенка Владислав Добош заявив, що через місяць він звертатиметься з клопотанням про перегляд цього рішення суду.

«На жаль, на цьому етапі судового розгляду вже неможливо подавати апеляцію на рішення про обрання запобіжного заходу. Але через 30 днів ми звернемося із клопотанням про його перегляд. Оскільки нині слідство зібрало усі докази, які будуть озвучені в обвинувальному акті, і немає жодних загроз тиску на свідків, приховування документів тощо. Відтак підзахисному могли би бути обрані інші запобіжні заходи, наприклад, домашній арешт», - сказав Добош.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня Шевченківський районний суд Києва визначив склад суду присяжних у справі щодо вбивства Вороненкова.

Джерело: Громадське