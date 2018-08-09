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    «Суд» в Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

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    «Суд» в Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

    Захист зауважив, що підзахисні не їли нічого з сьомої ранку майже до дев’ятої вечора

    Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя у середу продовжив строк утримання в СІЗО фігурантам справи так званої Другої Бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Тімуру Ібрагімову, Едему Смаілову й Серверу Мустафаєву до 9 жовтня.

    Про це повідомляє «Громадське радіо».

    Зазначається, що на відміну від попередніх, засідання відбувалось у відкритому режимі. Цього разу сторона обвинувачення просила продовжити строк тримання під вартою.

    Захист зауважив, що підзахисні не їли нічого з сьомої ранку майже до дев’ятої вечора. За їхніми словами, керівництво СІЗО не забезпечило чоловіків сухпайком, як передбачено в таких випадках. 

    За інформацією ЗМІ, обвинуваченим ввечері дали попити кип’яченої води.

    Нагадаємо, 7 серпня підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

    Наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

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