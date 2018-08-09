«Суд» в Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»



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Захист зауважив, що підзахисні не їли нічого з сьомої ранку майже до дев’ятої вечора

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя у середу продовжив строк утримання в СІЗО фігурантам справи так званої Другої Бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Тімуру Ібрагімову, Едему Смаілову й Серверу Мустафаєву до 9 жовтня.

Про це повідомляє «Громадське радіо».

Зазначається, що на відміну від попередніх, засідання відбувалось у відкритому режимі. Цього разу сторона обвинувачення просила продовжити строк тримання під вартою.

Захист зауважив, що підзахисні не їли нічого з сьомої ранку майже до дев’ятої вечора. За їхніми словами, керівництво СІЗО не забезпечило чоловіків сухпайком, як передбачено в таких випадках.

За інформацією ЗМІ, обвинуваченим ввечері дали попити кип’яченої води.

Нагадаємо, 7 серпня підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

Наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».