«Суд» в Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
-
Розсилка
Захист зауважив, що підзахисні не їли нічого з сьомої ранку майже до дев’ятої вечора
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя у середу продовжив строк утримання в СІЗО фігурантам справи так званої Другої Бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Тімуру Ібрагімову, Едему Смаілову й Серверу Мустафаєву до 9 жовтня.
Про це повідомляє «Громадське радіо».
Зазначається, що на відміну від попередніх, засідання відбувалось у відкритому режимі. Цього разу сторона обвинувачення просила продовжити строк тримання під вартою.
Захист зауважив, що підзахисні не їли нічого з сьомої ранку майже до дев’ятої вечора. За їхніми словами, керівництво СІЗО не забезпечило чоловіків сухпайком, як передбачено в таких випадках.
За інформацією ЗМІ, обвинуваченим ввечері дали попити кип’яченої води.
Нагадаємо, 7 серпня підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.
Наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».