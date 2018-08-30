Суд відмовився розглядати скаргу на закриття справи про «рюкзаки Авакова» документ



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Тексту судового рішення, винесеного ще 22 серпня, активісти досі не отримали, воно досі не оприлюднене в реєстрі судових рішень

Солом'янський суд Києва повернув Центру протидії корупції їхню скаргу на закриття «справи рюкзаків» у частині стосовно сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Про це повідомляється на сайті ЦПК.

«Суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вадим Сенін повернув ЦПК скаргу на закриття так званої справи «рюкзаків Авакова». Про це стало відомо з порталу Судова влада. Тексту судового рішення, винесеного ще 22 серпня, активісти досі не отримали, з невідомих причин воно досі не оприлюднене в реєстрі судових рішень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, ЦПК було заявником у цій справі, відповідно, мало право на оскарження її закриття.

«ЦПК обов'язково оскаржуватиме рішення суду в апеляційному порядку», - додав юрист ЦПК Віталій Цокур.

Як повідомлялося, НАБУ 31 жовтня 2017 року затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та підприємця Володимира Литвина в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Водночас у липні 2018 прокурор САП Василь Кричун закрив провадження у «справі рюкзаків» щодо двох фігурантів - сина Авакова та Чеботаря через начебто відсутність «прямих достатніх доказів». Натомість підозрюваним залишився третій фігурант - Литвин, який бере вину на себе.

Водночас у НАБУ назвали непослідовним рішення прокурора САП про закриття провадження щодо Авакова-молодшого і Чеботаря і подали скаргу до САП на це рішення прокурора.

У відомстві нагадали, що в квітні прокурори САП визнали достатніми докази вини усіх трьох фігурантів справи і відкрили матеріали провадження сторонам захисту для ознайомлення.

20 серпня Центр протидії корупції, який був заявником у справі, повідомив, що оскаржив рішення про закриття кримінального провадження у «справі рюкзаків» щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

30 серпня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що розглянув скаргу НАБУ на постанову прокурора про закриття цієї справи і визнав її законною.