Суд відпустив Омеляна на поруки



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Омелян з адвокатом у суді

Суд вирішив віддати міністра на поруки Жданова і Бондюженко

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.

Відповідне рішення суд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Як повідомлялось, вчора Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - йдеться у повідомленні НАБУ.