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    Суд відпустив підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара співробітницю НБУ - дружину прокурора

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    Олену Парову суд відпустив під особисте&nbsp;зобов'язання - Суд відпустив підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара співробітницю НБУ - дружину прокурора
    Олену Парову суд відпустив під особисте зобов'язання
    Фото: Цензор.НЕТ

    Суд обрав Олені Паровій особисте зобов'язання

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для співробітниці Національного банку - дружини прокурора Генеральної прокуратури Олени Парової, яка підозрюється у вимаганні $30 тис. хабара. Про це повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

    «Суд обрав їй особисте зобов'язання», - сказала вона.

    За словами Максимець, прокуратура наполягала на більш суворому запобіжному заході - цілодобовому домашньому арешті.

    Наразі прокуратура готує апеляцію на прийняте рішення.

    Раніше прокуратура затримала Парову за підозрою в отриманні $15 тис. хабара. Затримання відбулося після одержання грошових коштів за сприяння у видачі ліцензії на проведення операцій з обміну валют.

    Момент затримання. Фото: Цензор.НЕТ
    Момент затримання. Фото: Цензор.НЕТ

    Зазначимо, що Олена Парова є дружиною прокурора Генеральної прокуратури України Володимира Парового, який займався справою щодо вбивства Катерини Гандзюк.

    прокуратура суд прокурор дружина Катерина Гандзюк
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