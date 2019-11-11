Суд відпустив підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара співробітницю НБУ - дружину прокурора



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Олену Парову суд відпустив під особисте зобов'язання Фото: Цензор.НЕТ

Суд обрав Олені Паровій особисте зобов'язання

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для співробітниці Національного банку - дружини прокурора Генеральної прокуратури Олени Парової, яка підозрюється у вимаганні $30 тис. хабара. Про це повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

«Суд обрав їй особисте зобов'язання», - сказала вона.

За словами Максимець, прокуратура наполягала на більш суворому запобіжному заході - цілодобовому домашньому арешті.

Наразі прокуратура готує апеляцію на прийняте рішення.

Раніше прокуратура затримала Парову за підозрою в отриманні $15 тис. хабара. Затримання відбулося після одержання грошових коштів за сприяння у видачі ліцензії на проведення операцій з обміну валют.

Момент затримання. Фото: Цензор.НЕТ

Зазначимо, що Олена Парова є дружиною прокурора Генеральної прокуратури України Володимира Парового, який займався справою щодо вбивства Катерини Гандзюк.