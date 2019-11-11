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    У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла

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    Правоохоронця затримали під час отримання неправомірної вигоди - У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла
    Правоохоронця затримали під час отримання неправомірної вигоди

    Правоохоронцю загрожує до п'яти років позбавлення волі

    Прокуратурою Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 21-річного оперуповноваженого Солом’янського управління поліції в Києві, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 25 тис. гривень.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник оперативного підрозділу, достовірно знаючи про відсутність процесуальних повноважень, шляхом обману пропонував громадянину надати йому неправомірну вигоду у розмірі 1 тис. доларів США за повернення раніше вилученого мотоцикла, а також за прийняття рішення про закриття кримінального провадження за фактом використання підробленого документу на вказаний транспортний засіб.

    У липні поточного року під час передачі 25 тис. гривень неправомірної вигоди оперуповноваженого затримали правоохоронці.

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    У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла
    У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла
    У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла
    У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла
    У Києві судитимуть оперативника, який вимагав хабар за повернення мотоцикла

    Обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України скеровано до Солом’янського районного суду для розгляду по суті.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

    Правоохоронцю загрожує до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

    Національна поліція України прокуратура Київ хабар розслідування Державне бюро розслідувань
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