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    Детективи НАБУ отримають доступ до закритої частини Реєстру декларацій НАЗК

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    Детективи НАБУ отримають доступ до закритої частини Реєстру декларацій НАЗК

    Агентство з питань запобігання корупції направило до Мін’юсту документ, що відкриє детективам НАБУ доступ до реєстру декларацій

    Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкриває детективам Національного антикорупційного бюро доступ до реєстру електронних декларацій. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    Повідомляється, що агентство подало на держреєстрацію до Мін'юсту спільний наказ НАЗК і директора НАБУ Артема Ситника щодо порядку доступу НАБУ до Реєстру електронних декларацій.

    Затверджений порядок повинен врегулювати питання забезпечення доступу детективів НАБУ до непублічної частини реєстру.

    Документ також регулює питання захисту інформації при взаємодії двох антикорупційних органів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України розсекретила декларації військових прокурорів. Зокрема, новий головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу.

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    прокуратура НАБУ наказ НАЗК Віктор Чумак
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