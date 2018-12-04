Суд відпустив Продана на поруки



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Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан у суді Фото: Укрінформ

Продана віддали на поруки низки осіб, серед яких – народні депутати

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-виконувачу обов’язків глави ДФС Мирославу Продану у вигляді взяття на поруки.

«Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурорів відмовити і застосувати до Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Покласти на Продана наступні зобов'язання: прибувати за кожної вимоги, повідомляти про зміну роботи чи місця перебування, здати на зберігання свій паспорт та паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю», - сказала суддя Ірина Усатова.

Справа слухалась протягом дев’яти годин. Сторони спочатку дослідили чотири томи матеріалів справи, заслухавши частково стенограму допиту деяких свідків.

Потім під час дебатів сторона захисту повністю оскаржила клопотання прокуратури про тримання Продана під вартою.

Сам Продан всі звинувачення щодо себе заперечує, він заявив, що не розуміє обвинувачення.

Антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід для Продана у вигляді арешту із альтернативою застави у понад 89 млн грн.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.

Джерело: РБК-Україна