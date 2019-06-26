Суд визнав винною 16-річну дівчину, яка стояла у Рівному з плакатом за імпічмент Зеленського



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16-річній Дарині Коцюрубі винесли попередження Фото: facebook.com/Даша Коц

Рівняни Дарина Коцюруба і її товариш Роман Філюк відбулися попередженням, але все одно будуть подавати апеляцію

Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні 16-річну Дарину Коцюрубу і її товариша Романа Філюка, які наприкінці травня вийшли на пікет за імпічмент Володимира Зеленського. Про це повідомляє UA:Рівне з посиланням на маму дівчини.

За її словами, суд виніс своє рішення ще 13 червня. Розглядався поліцейський протокол за неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів і демонстрацій.

«У нас - попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинність», - сказала жінка.

Нагадаємо, 25 травня в Рівному двоє молодих людей - 20-річний хлопець і 16-річна дівчина - прийшли на Майдан Незалежності з плакатами про президента Володимира Зеленського («Імпічмент президенту» і «Не кумівство, а по-братськи»). Їх забрали в поліцію за несанкціонований мітинг.

«Працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП», - йшлося тоді у повідомленні.

У свою чергу у поліції тоді заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів.

«Дівчину і хлопця не затримували, а запросили у підрозділ для складання матеріалів про адміністративне правопорушення. Ми змушені були реагувати на правопорушення», - заявив начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський.

Як заявила сама учасниця мітингу, Дарина Коцюруба, «головний (у поліції - ред.) прийшов і сказав мені, що я все-таки затримана, вони кричали на мене, тиснули, кілька разів говорили мені, що я зіпсувала їм день».

Адвокат Олександр Бражніков зазначив, що у разі, якщо ознаки громадського заходу-акції відповідали мітингу, то складення протоколу за порушення порядку його проведення виглядає цілком обґрунтованим.