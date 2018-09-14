Суд взяв під варту 22 учасників конфлікту на елеваторі на Харківщині



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Суд обрав запобіжний захід усім підозрюваним у вчиненні хуліганських дій у селищі Занки на Харківщині

Усі учасників конфлікту взяли під варту без права внесення застави

Суд взяв під варту на 60 діб 22 учасників конфлікту на елеваторі агрокомплексу на Харківщині.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Усі учасників конфлікту взяли під варту без права внесення застави.

Чоловікам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

Зараз у суді розглядається питання про обрання аналогічного заходу 23 затриманому. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 294 (хуліганство) та ч. 2 ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Раніше поліція заявила, що затримала екс-бійця батальйону «Азов» Олега Ширяєва за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства на Харківщині.

Нагадаємо, в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.