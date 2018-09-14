Суд взяв під варту 22 учасників конфлікту на елеваторі на Харківщині
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Усі учасників конфлікту взяли під варту без права внесення застави
Суд взяв під варту на 60 діб 22 учасників конфлікту на елеваторі агрокомплексу на Харківщині.
Про це повідомила прес-служба поліції.
Усі учасників конфлікту взяли під варту без права внесення застави.
Чоловікам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.
Зараз у суді розглядається питання про обрання аналогічного заходу 23 затриманому. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 294 (хуліганство) та ч. 2 ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця) Кримінального кодексу України.
Раніше поліція заявила, що затримала екс-бійця батальйону «Азов» Олега Ширяєва за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства на Харківщині.
Нагадаємо, в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.