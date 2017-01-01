Суд закрив кримінальну справу проти екс-голови ДУСі, який допоміг Януковичу прибрати до рук «Межигір'я»
- Сьогодні, 12:16
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Цьому посприяло звернення ГПУ, яка перекваліфікувала підозру колишньому високопосадовцю
Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження проти колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка за підозрою у службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України (в редакції 2000 року) і звільнив його від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Як стало відомо «Главкому», таку ухвалу 22 грудня виніс суддя Олег Білоцерківець.
Із самого початку Генпрокуратура звинувачувала Тарасюка у пособництві екс-прем’єру Віктору Януковичу в заволодінні або розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 ККУ). Було з’ясовано, що екс-голова ДУСі звертався з листом до уряду про виключення об'єктів «Межигір'я» зі списку державних дач. Мова йшла про будинок площею 619,6 кв. м разом з 93 об'єктами загальною вартістю 540 млн. грн. Після цього уряд Януковича своєю постановою позбавив майно статусу державної дачі. Надалі його приватизували.
Згодом прокуратура перекваліфікувала Тарасюку підозру зі сприяння в заволодінні або розтраті майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ) на службову недбалість (ч.2 ст.367 ККУ). Заволодіння або розтрата майна в особливо великих розмірах вважається особливо тяжким злочин. Термін давності такого злочину становить 15 років. Службова недбалість відноситься до злочинів середньої тяжкості з терміном давності - 5 років.
У суді Тарасюк підтвердив, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просив звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Крім цього, суд скасував арешт майна екс-голови ДУСі, який був накладений у березні-квітні 2017 року. Зокрема, це дві автівки Bentley Brooklands і Porshe 911 Turbo S, будинок в елітному селищі Козин, пістолет «GLOCK - 19» з магазином на 14 патронів та 47 патронів калібр 9 мл, чотири злитки з металу жовтого кольору, металева шаблі у ножнах з гравіюванням, два ножі та інші речі.