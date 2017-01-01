Суд закрив кримінальну справу проти екс-голови ДУСі, який допоміг Януковичу прибрати до рук «Межигір'я»

Цьому посприяло звернення ГПУ, яка перекваліфікувала підозру колишньому високопосадовцю

Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження проти колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка за підозрою у службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України (в редакції 2000 року) і звільнив його від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Як стало відомо «Главкому»,



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Ігор Тарасюк

Цьому посприяло звернення ГПУ, яка перекваліфікувала підозру колишньому високопосадовцю

Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження проти колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка за підозрою у службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України (в редакції 2000 року) і звільнив його від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Як стало відомо «Главкому», таку ухвалу 22 грудня виніс суддя Олег Білоцерківець.

Із самого початку Генпрокуратура звинувачувала Тарасюка у пособництві екс-прем’єру Віктору Януковичу в заволодінні або розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 ККУ). Було з’ясовано, що екс-голова ДУСі звертався з листом до уряду про виключення об'єктів «Межигір'я» зі списку державних дач. Мова йшла про будинок площею 619,6 кв. м разом з 93 об'єктами загальною вартістю 540 млн. грн. Після цього уряд Януковича своєю постановою позбавив майно статусу державної дачі. Надалі його приватизували.

Згодом прокуратура перекваліфікувала Тарасюку підозру зі сприяння в заволодінні або розтраті майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ) на службову недбалість (ч.2 ст.367 ККУ). Заволодіння або розтрата майна в особливо великих розмірах вважається особливо тяжким злочин. Термін давності такого злочину становить 15 років. Службова недбалість відноситься до злочинів середньої тяжкості з терміном давності - 5 років.

У суді Тарасюк підтвердив, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просив звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Крім цього, суд скасував арешт майна екс-голови ДУСі, який був накладений у березні-квітні 2017 року. Зокрема, це дві автівки Bentley Brooklands і Porshe 911 Turbo S, будинок в елітному селищі Козин, пістолет «GLOCK - 19» з магазином на 14 патронів та 47 патронів калібр 9 мл, чотири злитки з металу жовтого кольору, металева шаблі у ножнах з гравіюванням, два ножі та інші речі.