Суд відмовився обмежити терміни розслідування справи проти ексголови НКРЕКП Вовка
Дмитро Вовк разом із сім’єю виїхав до Бельгії
Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання захисту, а до цього заочно заарештував Дмитра Вовка
Вищий антикорупційний суд відмовився обмежити терміни розслідування кримінального провадження щодо колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка. Про це йдеться в матеріалах суду.
Адвокат Вовка просила суд встановити термін досудового розслідування протягом 30 днів від дня винесення рішення за її клопотанням, тобто до 26 січня 2020 року.
Суд відхилив клопотання захисту.
Як повідомлялось, суд заочно заарештував ексголову НКРЕКП Вовка.
Вовк разом із сім’єю виїхав до Бельгії.