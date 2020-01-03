Суд обрав запобіжний захід віцепрем’єру часів Азарова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку

Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Сергію Арбузову – колишньому першому віцепрем’єрміністру України уряду Миколи Азарова. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Враховуючи, що Арбузова оголошено в міжнародний розшук, слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож, якщо Арбузова затримають, то не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного має розглянути питання про застосування обраного запобіжного або його зміну на м’якший.

Зауважимо, що в липні 2019 року Суд ЄС зняв санкції з президента-втікача Віктора Януковича та ще з 6 наближених до нього осіб, в тому числі – з Арбузова. Санкції полягали у блокуванні грошей цих осіб.

Нагадаємо, що головне слідче управління Генеральної прокуратури України з травня 2014 року розслідувало кримінальну справу щодо колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова. Він підозрюється, що використовуючи своє службове становище у власних інтересах, в порушення вимог ст. 19 Закону України «Про Національний банк України», розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ «Банківське телебачення», афілійованим власником якого був сам Арбузов та фінансування упродовж 2011-2013 рр. господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів на загальну суму 220 млн грн.

19 травня 2014 року Арбузову було повідомлено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

З червня 2014 року Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

Восени 2018 року суд зобов’язав Генпрокуратуру поновити слідство проти Арбузова.

У січні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування щодо Арбузова.