Суд заочно заарештував міністра часів Януковича



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Підозрюваний у злочинах проти Майдану ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

Ексглава МВС Віталій Захарченко перебуває у міжнародному розшуку

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, який нині переховується у Росії.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 серпня.

З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий управління спеціальних розслідувань генеральної прокуратури. Зокрема, слідство інкримінує Захарченку розробку планів із незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів під час Євромайдану і неправомірного застосування працівниками правоохоронних органів фізичного насильства, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до мітингувальників.

Повідомлення про підозру щодо Захарченка було складено 25 лютого 2014 року за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. У листопаді 2015 року статті підозри розширили, додавши туди ч. 1 ст. 255 ККУ («Створення злочинної організації»), ст. 340 ККУ («Незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів»), ч. 2 ст. 121 ККУ («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

29 травня 2019 року підозрюваного ексміністра Захарченка оголошено в міжнародний розшук.

За даними ГПУ, колишній високопосадовець часів Януковича може переховуватися у Росії. Про це свідчать ряд фактів. По-перше, протягом 2014-2018 років Віталій Захарченко неодноразово давав інтерв`ю та прес-конференції російським ЗМІ в містах Ростов-на-Дону і Москва. По-друге, заяву Захарченка про залучення захисника від 04.09.2014 року посвідчено нотаріусом міста Одінцово Московської області. По-третє, договір про надання правової допомоги від 11.02.2016 року укладений між підозрюваним і його захисником у Москві.

Крім цього, слідство стверджує, що Віталій Захарченко має паспорт громадянина Росії, який 7 травня 2014 року видала Федеральна міграційна служба.

Окрім ексміністра Захарченка, у «справі Майдану» проходять колишній президент Віктор Янукович, ексглава СБУ Олександр Якименко та ряд інших силовиків.

Під час заочного арешту Захарченка слідчий суддя Печерського райсуду роз’яснила, що після його затримання він має бути доставлений до суду, де розглядатиметься питання про застосування запобіжного обраного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Як повідомляв «Главком», 26 березня суд арештував нерухомість колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у так званій церковній справі. Під арештом опинилися житловий будинок загальною площею 440,8 кв. м, квартира площею 160,7 кв. м у Києві на вул. Щорса, 44а, два машиномісця площами 18,4 кв. м і 23,2 кв.м у Києві на вул. Драгомирова Михайла, 12.

28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн. Її підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).