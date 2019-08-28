Суд заарештував Богатирьову



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Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова

Раїсі Богатирьовій було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів і заставу в 6 млн грн.

Печерський районний суд Києва заарештував екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.

«Суд постановив задовольнити клопотання про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів. Запобіжний захід діє починаючи з 28.08 до 21.10.2019 включно», - повідомила суддя.

Після оголошення рішення суду колишній міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що найближчим часом за Богатирьову внесе заставу депутат Ради Вадим Новинський (фракція «Опозиційний блок»).

Зазначимо, Печерський районний суд столиці ще в 2015 році обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Богатирьової.

Додамо, Богатирьова була членом фракції «Партії регіонів». З 2004 по 2005 рік - довірена особа кандидата на посаду побіжного президента України Віктора Януковича.

Вперше Богатирьова очолила Міністерство охорони здоров'я України в січні 1999 року. На цю посаду вона повернулася в грудні 2012 року і об'єднувала управління відомством в уряді Миколи Азарова з посадою віце-прем'єр-міністра до лютого 2014 року.