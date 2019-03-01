Суд відклав розгляд апеляцій у справі Мангера
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Засідання перенесли на 4 березня
Розгляд апеляційних скарг прокуратури та сторони захисту щодо запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк, відклали до 4 березня.
Таке рішення 1 березня ухвалив Київський апеляційний суд.
Суддя зазначив, що суд, порадившись, ухвалив відкласти розгляд апеляційних скарг на 4 березня 2019 року на 17.10.
Раніше сьогодні суд відмовив адвокатам підозрюваного у відводі прокурорів Вікторії Калити і Дмитра Бояна.
Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.
За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.
Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.
Джерело: Радіо Свобода