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    Суд відклав розгляд апеляцій у справі Мангера

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    <span>Владислав Мангер</span> - Суд відклав розгляд апеляцій у справі Мангера
    Владислав Мангер

    Засідання перенесли на 4 березня

    Розгляд апеляційних скарг прокуратури та сторони захисту щодо запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк, відклали до 4 березня.

    Таке рішення 1 березня ухвалив Київський апеляційний суд.

    Суддя зазначив, що суд, порадившись, ухвалив відкласти розгляд апеляційних скарг на 4 березня 2019 року на 17.10.

    Раніше сьогодні суд відмовив адвокатам підозрюваного у відводі прокурорів Вікторії Калити і Дмитра Бояна.

    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу. 

    Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

    Джерело: Радіо Свобода

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