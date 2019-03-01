Справа Мангера: суд не задовольнив відвід прокурорам
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Суддя зазначив, що підстав для відводу прокурорів Петра Бояна та Наталії Калити немає
Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні щодо розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід підозрюваному у замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру.
Про це повідомляє РБК-Україна.
«Суд ухвалив відмовити стороні захисту про відвід прокурорам», - сказав головуючий суддя.
Суддя зазначив, що підстав для відводу прокурорів Петра Бояна та Наталії Калити немає.
Раніше адвокат Дмитро Ільченко заявив відвід прокурорам. «Заявляю відвід прокурорам. Прокурор Калита в минулому заявляла про свою ненависть до партії «Батьківщина». Вона системно проявляє свою ненависть до цієї партії. Вона має також особисту зацікавленість. Прокурор Калита не звертає уваги на будь-які докази щодо невинуватості Мангера», - сказав захисник.
За словами адвоката, прокурор Калита «просто ненавидить Мангера». «Прокурором вчиняються дії, що унеможливлюють виконання Мангером своїх процесуальних обов'язків. Прокурор, маючи особисту неприязнь до Мангера, завалює суд клопотаннями, а потім не з'являється на засідання», - зазначив він.
«По прокурору Бояну. Прокурор умисно здійснював заходи для ухилення від участі у суді», - додав Ільченко.
Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.
За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.