Суддя, який засудив Януковича до 13 років, оштрафував Зеленського



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Суддя Владислав Дев'ятко оштрафував Володимира Зеленського за демонстрацію бюлетеня

Зеленський має сплатити штраф і судовий збір

Оболонський районний суд міста Києва визнав новообраного президента України Володимира Зеленського винним у незаконній передвиборчій агітації та оштрафував на 850 грн (50 неоподаткованих мінімумів).

«Суд, керуючись Кодексом про адміністративні правопорушення, постановив: Зеленського Володимира Олександровича визнати винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 212 -10 Кодексу про адміністративні правопорушення, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850 гривень. Стягнути з Зеленського Володимира Олександровича судовий збір у розмірі у 384 грн», - йдеться у резолютивній частині постанови.

Дане рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду протягом десяти днів.

Зазначимо, що новообраний президент Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, не з'явився на засідання в Оболонський районний суд Києва, де було заплановано розгляд його адміністративного правопорушення. Водночас, в суд з'явилися два представники Зеленського. Суд почав розгляд справи без участі підозрюваного.

Раніше «Главком» повідомляв, що розгляд справи було призначено на 12:45. Її мав слухати голова суду Владислав Дев’ятко. Саме цей суддя 24 січня 2019 року заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні. «Визначити Януковичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі», – оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Нагадаємо, що 21 квітня під час другого туру виборів кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав на камери бюлетень із відміткою навпроти свого імені.

Відповідаючи на питання поліцейського, навіщо він показав свій бюлетень, кандидат сказав, що його про це попросили журналісти.

«Я не зорієнтувався і показав так», - сказав Зеленський.

Поліція Києва кваліфікувала дії кандидата в президенти Володимира Зеленського за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації). Санкція статті передбачає штраф від 30-ти до 50-ти мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.7 закону «Про вибори президента України», голосування на виборах президента є таємним. Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування, забороняються і є порушенням таємниці голосування.