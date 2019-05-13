Зеленський проігнорував суд у справі про демонстрацію бюлетеня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський 21 квітня продемонстрував свій бюлетень

Суд почав розгляд справи без участі підозрюваного

Новообраний президент Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, не з'явився на засідання в Оболонський районний суд Києва, де було заплановано розгляд його адміністративного правопорушення, повідомляють «Українські новини».

Суд мав розглядати справу про демонстрацію Зеленським свого виборчого бюлетеня 21 квітня, під час голосування на другому турі виборів.

Водночас, в суд з'явилися два представники Зеленського. Суд почав розгляд справи без участі підозрюваного.

Станом на 14:00 суд пішов до нарадчої для винесення рішення за справою новообраного президента.

Раніше «Главком» повідомляв, що розгляд справи було призначено на 12:45. Її мав слухати голова суду Владислав Дев’ятко.

Нагадаємо, що 21 квітня під час другого туру виборів кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав на камери бюлетень із відміткою навпроти свого імені.

Відповідаючи на питання поліцейського, навіщо він показав свій бюлетень, кандидат сказав, що його про це попросили журналісти.

«Я не зорієнтувався і показав так», - сказав Зеленський.

Поліція Києва кваліфікувала дії кандидата в президенти Володимира Зеленського за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації). Санкція статті передбачає штраф від 30-ти до 50-ти мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.7 закону «Про вибори президента України», голосування на виборах президента є таємним. Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування, забороняються і є порушенням таємниці голосування.