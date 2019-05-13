Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення таємниці голосування (Документ)



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Володимир Зеленський продемонстрував ЗМІ свій виборчий бюлетень з відміткою

Головуючим у справі є «суддя Януковича» Владислав Дев’ятко

Оболонський районний суд Києва 13 травня розгляне справу щодо порушення обмежень з ведення передвиборної агітації, яку допустив новообраний президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на список справ цього суду, які призначені до розгляду.

Розгляд справи призначено на 12:45. Її слухатиме голова суду Владислав Дев’ятко.

Дані з сайту Оболонського районного суду Києва

Нагадаємо, що 21 квітня під час другого туру виборів кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав на камери бюлетень із відміткою навпроти свого імені.

Відповідаючи на питання поліцейського, навіщо він показав свій бюлетень, кандидат сказав, що його про це попросили журналісти.

«Я не зорієнтувався і показав так», - сказав Зеленський.

Поліція Києва кваліфікувала дії кандидата в президенти Володимира Зеленського за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації). Санкція статті передбачає штраф від 30-ти до 50-ти мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.7 закону «Про вибори президента України», голосування на виборах президента є таємним. Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування, забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.

«Визначити Януковичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі», – оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.