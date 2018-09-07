Супрун назвала досягнення Міністерства охорони здоров’я за два роки



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Уляна Супрун

«Найбільше вдячна всім громадянам України, заради яких ми працюємо», заявила Супрун

За два роки роботи у Міністерстві охорони здоров'я команда Уляни Супрун заклала законодавчі основи трансформації охорони здоров'я.

Про це написала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я у Facebook, підбиваючи підсумки своєї дворічної діяльності у МОЗ.

«Вже два роки, як ми з командою виконуємо обов’язки в Міністерстві охорони здоров’я України. Що для нас «виконувати обов‘язки»? Це розробити стратегію змін застарілої совєцької системи на ефективну, за світовими стандартами, та щодня рухатись по ній у бік цивілізації. Ми заклали законодавчі основи трансформації охорони здоров'я», - написала Супрун.

Вона відзначила, що наразі пацієнти вільно обирають сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, мають право звертатися до цих лікарів без обмежень за будь-якою послугою, що гарантована державою. На сьогодні власного лікаря обрали вже майже 17 мільйонів українців.

«В лікарнях Національна служба здоров’я буде платити, коли людина захворіла. Фактично – за конкретні послуги, надані пацієнту. Список безоплатних послуг єдиний для всіх громадян і щорічно затверджуватиметься в Програмі медичних гарантій Верховною Радою. Продовжуються ефективні державні закупівлі ліків та медичних виробів через міжнародні організації», - наголосила керівник МОЗ.

Супрун також зазначила, що за програмою «Доступні ліки» українці можуть отримати в аптеках безоплатно або з невеликою доплатою ліки від найпоширеніших хвороб – серцево-судинних, бронхіальної астми, діабету ІІ типу в кожній третій аптеці країни, а лікарні закуповують ліки з нового списку життєво необхідних лікарських засобів, створеного на основі переліку ВООЗ. Ці ліки надають пацієнтам повністю безоплатно.

«Країна вперше за сім років повністю забезпечена вакцинами для планової вакцинації. Лікарні забезпечено стентами на 100% потреби в невідкладному стентуванні – це відбулось вперше в історії України. Закуплено 26 ангіографів і створюється мережа центрів ангіографії, в яких робиться стентування 24/7/365», - прозвітувала виконувач обов'язків міністра.

За її словами, в Україні також розпочато перехід на міжнародні протоколи діагностики та лікування.

«Весь цей час ми працювали над змінами в системі принципових речей, які дозволять їй крок за кроком перейти до сучасної світової моделі охорони здоров'я», - резюмувала урядовець.

Вона також подякувала всій команді МОЗ та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману «за незмінну підтримку трансформації».

«Та найбільше вдячна всім громадянам України, заради яких ми працюємо та на чий запит змінюємо систему охорони здоров’я України. Для нашої команди честь виконувати обов’язки заради здоров’я українців», - наголосила Супрун.

Раніше повідомлялося, що Супрун особисто перевірить стан медицини на Донбасі.