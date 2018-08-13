Супрун особисто перевірить стан медицини на Донбасі



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На сьогодні у міністерстві немає детальної інформації, що відбувається в багатьох тих містах або селах, які є у сірій зоні

Міністерство охорони здоров'я України планує розробити стратегію щодо надання медичної допомоги мешканцям прифронтових територій Донбасу.

Про це виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила 13 серпня на прес-конференції в Краматорську.

«Ми на нарадах обговорювали це питання. Ми пропонували на рівні міністерства проїхати разом з представниками міжнародних організацій, які допомогли нам у міністерстві розробити стратегію самої медичної реформи, щоб поспілкуватися з представниками області, прифронтових міст і районів, щоб розробити цю стратегію... Разом із місцевою владою ми готові розробити цей план», - сказала керівник міністерства.

Вона констатувала, що на сьогодні у міністерстві немає детальної інформації, що відбувається в багатьох тих містах або селах, які є у сірій зоні. «Ми обговорювали, щоб поїхати на ці території і подивитися, що відбувається, які є потреби, де є лікарі, де немає лікарів, скільки людей проживає, хто там надає допомогу, щоб ми могли зробити цей план... Хочемо, щоб у населений пункт приїжджав лікар, щоб люди мали можливість приїжджати до лікаря», - пояснила Супрун.

За її словами, вирішення питання гострого дефіциту лікарів у прифронтових населених пунктах дуже залежить від місцевої влади. «Заохочення лікарів дуже багато залежить від самої місцевої влади, яка може приймати рішення про додатковий транспорт, підвищення зарплат або премій лікарів, забезпечення житлом... Новою системою фінансування набагато простіше заохочувати лікарів приїздити», - підкреслила Супрун.

Джерело: Укрінформ