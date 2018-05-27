Супрун пояснила, коли й кому слід робити щеплення

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Україна вперше повністю забезпечена надійними та безпечними вакцинами й наголосила

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як правильно робити вакцинацію.

Про це вона написала у Facebook.

Супрун зазначила, що щеплення робляться не тільки в дитячому віці. За українським календарем профілактичних щеплень вакцину від дифтерії, коклюшу та правця потрібно робити кожні десять років.

Супрун додала, що ці вакцини є в достатній кількості в українських медустановах і їх можна зробити абсолютно безкоштовно.

В.о. міністра також нагадала, що Україна вперше повністю забезпечена надійними та безпечними вакцинами й наголосила:

«Тож якщо ви не пам’ятаєте, коли востаннє робили щеплення – це ще одна нагода знайти свого сімейного лікаря. Лікар буде вашим надійним орієнтиром у всіх питаннях щодо здоров’я».

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що згоден першим зробити необхідні за віком вакцинації під пильним оком телекамер, а також запропонував розпочати «хвилю» щеплень з нього та народних депутатів.