Супрун розказала, чи підтримує Зеленський медреформу



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Другий етап реформи розпочинається цього літа, - Супрун

Супрун підкреслила, що вона та її команда «готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні»

Виконувачка обов'язків міністра з питань охорони здоров'я Уляна Супрун підкреслила, що після виборів від команди новообраного президента Володимира Зеленського вона почула, що є підтримка реформ.

«Після виборів від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради», - зазначила вона.

Супрун підкреслила, що вона та її команда «готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні».

«Другий етап реформи розпочинається цього літа, а третій, останній, щодо зміни фінансування, - від 2020 року», - підкреслила вона.

Як повідомлялось, Супрун також розказала, чому у медичної реформи багато противників